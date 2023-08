Tesla muss sich nach zwei tödlichen Unfällen vor Gericht verantworten

Der US-Elektroautobauer Tesla muss sich ab Mitte September erstmals wegen tödlicher Unfälle seiner Fahrzeuge bei eingeschaltetem Autopilot vor Gericht verantworten. In zwei unterschiedlichen Verfahren soll geklärt werden, ob ein Versagen des Autopilots ursächlich für die Unfälle war und wer dafür haftet.

Die Verfahren kommen am 15. September bzw. 6. Oktober vor das Bundesgericht in Kalifornien. In beiden Verfahren geht es um Unglücke aus dem Jahr 2019, in die je ein Tesla Model 3 verwickelt gewesen war.

In einem Fall war ein Tesla mit 100 km/h von der Straße abgekommen und gegen eine Palme gerast, im anderen Fall geriet ein Fahrzeug unter den Anhänger eines 18-rädrigen Großlasters. In beiden Fällen wird Tesla vorgeworfen, dass der Autopilot nicht richtig funktioniert habe.

Keine selbstfahrenden Autos auf den Straßen

Tesla weist eine Haftung zurück und gibt den Fahrern die Schuld. Der Autopilot sei sicher, wenn er von Menschen überwacht werde. „Es gibt heute keine selbstfahrenden Autos auf den Straßen“, betont das Unternehmen.

Die Zivilverfahren sollen neue Beweise liefern, was CEO Elon Musk und andere Verantwortliche bei Tesla von den tatsächlichen Fähigkeiten des Autopiloten wussten, dessen Software wiederholt als „Full-Self-Driving“ beworben wurde.