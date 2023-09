Tod zweier Österreicher bei Flut in Griechenland bestätigt

Nach dem Hochwasser in Griechenland sind zwei geborgene Todesopfer als die seit mehr als einer Woche vermissten Österreicher identifiziert worden. Das teilte das Außenministerium am Samstagabend mit. „Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der DNA-Abgleiche haben bestätigt, dass es sich um die beiden seit den schweren Überschwemmungen Vermissten handelt“, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

„Unser tief empfundenes Beileid gilt in diesen schweren Stunden den Familien und Hinterbliebenen“, wurde betont. “Das Team der österreichischen Botschaft in Athen stehe den Angehörigen weiterhin unterstützend zur Seite. Weitere Informationen würden nicht bekanntgeben, bat das Außenministerium um Verständnis.

