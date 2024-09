Tödliche Messerattacke in Deutschland: Täter auf der Flucht

Am Montagvormittag kam es in Sarstedt, einer deutschen Kleinstadt im niedersächsischen Landkreis Hildesheim, zu einem schweren Gewaltverbrechen.

Ein 61-jähriger Mann wurde nahe dem Bahnhof offenbar durch Messerstiche so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Die Polizei wurde gegen 10 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an, um den Tatort abzusichern und nach dem flüchtigen Täter zu suchen.

Der Verdächtige, nach dem intensiv gefahndet wird, soll etwa 1,80 Meter groß sein und kurze dunkle Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose und möglicherweise eine beigefarbene Jacke.

Ein Hubschrauber wurde ebenfalls zur Unterstützung der Suchmaßnahmen eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren, doch bisher konnten weder das Motiv noch die Beziehung zwischen Opfer und Täter geklärt werden.

Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund derzeit aus, hat jedoch eine Mordkommission eingerichtet.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden, falls Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen vorliegen. Der Vorfall sorgt für Aufsehen in der Region und erinnert an ähnliche Fälle, die in der Vergangenheit bundesweit für Diskussionen über das Waffenrecht und die öffentliche Sicherheit gesorgt haben.