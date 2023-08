Tornado fegte durch slowenischen Ort

Bei einem schweren Unwetter, das am Dienstag in Slowenien niederging, ist in der südwestlichen Gemeinde Ilirska Bistrica ein Tornado durch den Ort Koseze gezogen.

Dabei wurden laut Medienberichten Bäume und Stromleitungen gekappt sowie rund ein Dutzend Gebäude beschädigt. Die Dächer von vier Häusern wurden komplett abgedeckt, die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es keine.

Das seltene Naturereignis ereignete sich gegen 20.00 Uhr und dauerte nach Angaben des slowenisches Wetterdienstes nur wenige Minuten. Dabei wurden Windstärken von bis zu 107 Stundenkilometer gemessen.

Unwetter mit starken Windböen zogen auch über weitere Landesteile. In dem beliebten Urlaubsort Bled stürzte am Abend ein Baum auf einen Touristenzug. Alle fünf Insassen blieben unverletzt. Die örtliche Feuerwehr, die zum Einsatz wollte, wurde durch einen Österreicher behindert.

Der Mann hatte mit seinem BMW die Ausfahrt der Feuerwache blockiert. Da der Autolenker nicht greifbar war, mussten die Feuerwehrleute den Wagen zunächst mit technischen Mitteln beiseiteschieben. Der 66-jährige Österreicher wurde nach Angaben der Polizei mit 80 Euro Bußgeld belegt, bei einer Sofortzahlung hätte er nur die Hälfte zahlen müssen, wie das Nachrichtenportal N1 berichtete.