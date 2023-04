Tote bei Massenveranstaltung wegen Hitzschlag

Bei einer Massenveranstaltung in Indien sind elf Menschen an einem Hitzschlag gestorben, nachdem sie mehrere Stunden lang bei 38 Grad in der prallen Sonne gewartet hatten.

Wie die Zeitung „Indian Express“ berichtete, waren etwa eine Million Zuschauer zu der Preisverleihung bei Mumbai gekommen. Rund 20 Menschen mussten dem Bericht zufolge im Krankenhaus behandelt werden, weitere 300 hätten sich krank gefühlt.

An der Veranstaltung hatte auch der indische Innenminister Amit Shah teilgenommen. Er lobte die Menge dafür, dass sie so lange in der Sonne ausgeharrt hatte. Der Regierungschef des Bundesstaates Maharashrtra, Eknath Shinde, nannte den Vorfall „traurig und verstörend“ und versprach, die Angehörigen der Opfer zu entschädigen.

Die Opposition im indischen Parlament warf der Regierung fahrlässiges Verhalten vor und forderte strafrechtliche Ermittlungen.

Seit 2010 sind in Indien mehr als 6.500 Menschen durch Hitze gestorben, im vergangenen Jahr wurden in mehreren Städten Rekordtemperaturen gemessen. Im ostindischen Bundesstaat Westbengalen ordneten die Behörden Medienberichten zufolge an, aufgrund der Hitze ab Montag für eine Woche lang Schulen und Universitäten zu schließen.