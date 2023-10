Tote bei Schüssen bei Halloween-Feierlichkeiten in Tampa

Neben Chicago ist es auch in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei während einer Halloween-Party gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im historischen Viertel Ybor City, als die Clubs und Bars schlossen. Als es zu den Schüssen kam, waren Hunderte Menschen auf den Straßen, sie rannten um ihr Leben. Zwei Menschen starben und 18 Personen wurden laut Polizei verletzt.

Auf den Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie die Polizei kostümierten Opfern, die blutend auf der Straße lagen, half. „Zu Beginn der Ermittlungen gibt es Hinweise darauf, dass eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen zu den Schüssen führten“, hieß es in einem Polizeibericht von Tampa. Ein Mann starb noch an Ort und Stelle, 19 Verletzte wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Eines der Opfer sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, die von dieser sinnlosen Tat betroffen sind, und unsere Ermittler sind entschlossen, die Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Lee Bercaw, Polizeichef von Tampa, in einer Erklärung. Eine Person wurde am frühen Sonntag festgenommen und die Polizei sucht nach weiteren mutmaßlichen Schützen.