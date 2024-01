Urlauberpaar in Nordfrankreich von Flut überrascht: Mann tot

Ein Urlauberpaar ist am Ärmelkanal in Nordfrankreich von der Flut überrascht und dem Wasser mitgerissen worden, wobei der Mann ums Leben gekommen ist.

Wie die Maritime Präfektur mitteilte, habe ein Kite-Surfer die beiden im Meer treibenden Touristen am Montag noch an den Strand bringen können. Trotz der dramatischen Rettungsaktion blieben Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mann erfolglos, die Frau kam unterkühlt in eine Klinik.

Die beiden 69 Jahre alten Urlauber hatten sich in Camiers zu weit Richtung Meer hinausgewagt. Wie die Zeitung „La Voix du Nord“ berichtete, habe der Surfer, der selber Arzt ist, vom Strand aus gesehen, wie das Paar vom Wasser eingeschlossen wurde.

Während andere Menschen die Rettungskräfte alarmierten, sei er mit seinem Surfbrett zu den Touristen geeilt. Beide trieben bei seinem Eintreffen bereits im Wasser, wobei der Surfer die Frau zuerst an den Strand brachte, weil der Mann in dem Moment bereits tot war. Woher die Touristen stammten, war zunächst nicht bekannt.