Vater und Sohn in illegaler Kohlemine gestorben

In einer nicht zugelassenen Kohlemine im Südwesten Bulgariens sind ein Mann und sein Sohn tödlich verunglückt.

Wie bulgarische Medien berichteten, wurden die beiden Männer im Alter von 60 und 31 Jahren am Donnerstag verschüttet, als sie illegal Kohle ausgegraben hatten. Das Unglück ereignete sich in der Region um Pernik und Bobow Dol, wo Braunkohle gewonnen wird.

Die beiden Männer gelangten in die nicht mehr offiziell betriebene Kohlegrube durch eine kleine Öffnung mit einem Durchmesser von etwa 60 Zentimetern, berichtete das bulgarische Staatsradio. Der illegale Gewinn von Kohle in alten Gruben in der Region ist bereits kriminalisiert worden.