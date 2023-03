Verfolgungsjagd über Flughafengelände

Ein Motorradfahrer hat in Tschechien auf der Flucht vor der Polizei sogar die Start- und Landebahn eines Flugplatzes überquert. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, geriet der 43-Jährige am vorigen Montag in der Innenstadt von Cheb (Eger) in eine Verkehrskontrolle. Doch statt anzuhalten, fuhr er mit seiner zehn Jahre jüngeren Beifahrerin davon.

Nachdem der Mann mehrere rote Ampeln missachtet hatte, bog er demnach auf das Gelände des Verkehrsflugplatzes Cheb ein, der wenige Kilometer südöstlich der Innenstadt liegt. Wie auf einem Video zu sehen ist, raste der Fahrer über die Start- und Landebahn. Dann steuerte er sein Motorrad notgedrungen in ein Feld, wo die Maschine im Schlamm stecken blieb.

Die Polizei nahm den Fahrer vorübergehend fest. Wie sich herausstellte, verstieß er gegen ein Fahrverbot. Er verweigerte einen Alkohol- und Drogentest. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann nach Angaben der Polizei bis zu zwei Jahre Haft. Der Flugplatz in Cheb ist einer der ältesten in Tschechien und wird von Sportflugzeugen genutzt. Er verfügt unter anderem über eine einen Kilometer lange Beton-Start-und-Landebahn.