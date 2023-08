Verletzte bei Explosion in türkischem Hafen

Bei einer Explosion in der Türkei sind mehrere Menschen verletzt worden. Rettungsdienste und Sicherheitskräfte eilten in das Hafengebiet etwa 75 Kilometer südöstlich von Istanbul, wie der Staatssender TRT am Montag berichtete. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion in einem Getreidedepot beim Entladen von Weizen aus Schiffen.

Videos in den sozialen Medien zeigten eine dichte Rauchwolke. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi wurden bei dem Vorfall mindestens zehn Menschen verletzt. Auch ein Gebäude sei zerstört worden. Die Explosion habe man in benachbarten Provinzen gespürt und gehört.

Lesen Sie auch