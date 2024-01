Vermuteter Dreifachmord in Norwegen: Frauen und Baby erschossen

Die bei einer Gewalttat in Norwegen getöteten Frauen und ein kleines Kind sind nach Polizeiangaben erschossen worden.

Das geht aus den vorläufigen Obduktionsberichten hervor, wie die Polizeibeamtin Grete Lien Metlid am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zu dem Fall in Oslo sagte. Auch der mutmaßliche Täter – der Vater beziehungsweise Großvater der Getöteten – starb demnach infolge von Schussverletzungen. Man gehe weiterhin davon aus, dass er sich selbst getötet habe.

Bei dem Fall waren am Dienstag vier Leichen in dem Haus in der kleinen Gemeinde Nes etwa 60 Kilometer nordöstlich von Oslo gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 65 Jahre alter Großvater seine zwei Töchter sowie ein Enkelkind und anschließend auch sich selbst getötet hat.

Eine der beiden Frauen war Polizeibeamtin. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Die beiden getöteten Frauen waren nach Angaben von Lien Metlid 30 und 24 Jahre alt, bei dem Kind handelte es sich um ein gerade einmal zehn Monate altes Baby.