Von den USA gesuchter Krimineller auf Petersplatz festgenommen

Ein von den USA gesuchter Krimineller ist vergangene Woche während der Papstaudienz auf dem Petersplatz in Rom festgenommen worden.

Der Mann, der drei Messer bei sich hatte, wurde von Vatikan-Polizisten inhaftiert, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“. Im Staat New York hatte der 50-Jährige einen Immobilienmakler entführt und ausgeraubt.

Nach Angaben der Zeitung erklärte der Mann den Richtern, die seine Festnahme anordneten, dass er von der ukrainischen Front komme, wo er angeblich gegen die Russen gekämpft habe.

In den USA steht der Mann wegen der Vorwürfe auf der Liste der zwölf meistgesuchten Männer im Bundesstaat New York. Der Mann befindet sich derzeit in Italien im Gefängnis und wartet auf ein Auslieferungsersuchen der USA.