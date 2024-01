Wetterchaos: Flughafen Frankfurt streicht die Hälfte aller Flüge

AUA will planmäßig nach Frankfurt und München fliegen

Aufgrund des angekündigten starken Schneefalls und Eisregens in Hessen findet am Mittwoch, 17. Jänner, ganztägig nur ein stark eingeschränkter Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt statt.

Wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte, sind von 1.047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle.

Auch für Donnerstag, 18. Jänner, rechnet man am Frankfurter Flughafen noch mit starken Einschränkungen. Passagieren empfehle man, sich im Voraus bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Die heimische AUA plant, am Mittwoch planmäßig nach München und Frankfurt zu fliegen. Anpassungen an die Wetterlage in Deutschland seien aber nicht auszuschließen.