Zwei Kinder bei Überschwemmungen ertrunken

Zwei Kinder sind bei massiven Überschwemmungen im Osten Kanadas ertrunken. Wie eine Sprecherin der kanadischen Polizei am Dienstag erklärte, saßen die Kinder am Samstag mit anderen Personen in einem Auto, um vor den Fluten zu fliehen, als das Fahrzeug von dem rasch steigenden Wasser mitgerissen wurde. Das Auto sei in ein Feld geschwemmt worden, dass schnell überflutet worden sei, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge konnten drei andere Personen sich aus dem Auto befreien. Rettungskräfte fanden die Leiche eines Kindes am Montag, die des anderen am Dienstag.

In einem ähnlichen Vorfall verschwanden ein Mann und ein Teenager. Die Leiche des 52-Jährigen wurde am Montag gefunden, der Teenager wird weiter vermisst.

In der kanadischen Provinz Nova Scotia war am Wochenende so viel Regen gefallen, wie sonst in drei Monaten. Autos wurden weggeschwemmt, Brücken und Straßen unterspült. Die Provinzhauptstadt Halifax erklärte am Dienstag, das Wasser beginne langsam zurückzugehen. Einige Gegenden blieben aber überflutet.