Zyklon „Biparjoy“ steuert auf Indien und Pakistan zu

Der starke Wirbelsturm „Biparjoy“ soll am Donnerstagabend (Ortszeit) in Indien und Pakistan an Land kommen. Dabei könnte der Zyklon Windgeschwindigkeiten von bis zu 140km/h erreichen, wie der indische Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Es gab demnach auch eine Warnung vor hohen Wellen und Überschwemmungen der Küsten. Auch starke Regenfälle wurden erwartet. Betroffen soll die Gegend zwischen der nordwestindischen Stadt Mandvi und der pakistanischen Metropole Karachi sein.

Es wurden mehr als 100.000 Menschen von den Küstenregionen in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht. Fischer wurden angewiesen, nicht auf die See zu fahren. Armee, Marine, Luft- und Küstenwaffe in Indien stehen eigenen Angaben nach bereit, um in den betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte mit, es seien in der betroffenen Provinz Sindh in Pakistan Notfallmedikamente bereitgestellt, um einen ununterbrochenen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Verbreitung von Infektionskrankheiten einzuschränken.

