13-Jährige angefahren – Fahrerflucht

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstag in der Früh auf einem Zebrastreifen in Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) von einem Pkw erfasst und verletzt worden.

Der Lenker oder die Lenkerin flüchtete anschließend, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Beim Fahrzeug handelte es sich laut Angaben des Opfers um einen schwarzen Volvo Kombi mit Oberpullendorfer Kennzeichen.

Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr, als das Kind die Bundesstraße überqueren wollte. Das Mädchen erlitt dabei Prellungen, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus Oberpullendorf in häusliche Pflege entlassen werden.