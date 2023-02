13-Jährige verlor bei Skiunfall Bewusstsein

In Tirol haben sich am Sonntag zwei schwere Unfälle in den Bergen ereignet. Eine 13-jährige Skifahrerin aus den Niederlanden ist in Jerzens (Bezirk Imst) nach einem Skiunfall bewusstlos geworden.

Das Mädchen hatte bei der Abfahrt zur Talstation die Kontrolle über ihre Skier verloren und prallte mit Schulter und Kopf gegen eine Metallvorrichtung, berichtete die Polizei. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 44-Jähriger wiederum verletzte sich in Hainzenberg im Tiroler Zillertal bei einem Rodelunfall schwer. Der Mann prallte in einer Kurve gegen eine Holzbegrenzung. Der Niederländer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.