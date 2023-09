13-Jähriger attackierte Mann und wurde selbst verprügelt

Ein 13-jähriger Bursche, der im August in Villach einen 66-jährigen Mann attackiert hatte, ist nun selbst zum Prügelopfer geworden. Der 13-Jährige hatte den Mann getreten und zu Boden gestoßen, ein zweiter Bursche, 17 Jahre alt, hatte die Tat gefilmt. Das Video wurde nun auf Instagram veröffentlicht, was die Polizei und auch unbekannte „Rächer“ auf den Plan rief, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

Der Angriff hatte sich bereits im August ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt – der 66-Jährige hatte damals nämlich keine Anzeige erstattet. Er hatte bei dem Angriff Prellungen erlitten, außerdem sei seine Brille beschädigt worden.

Lesen Sie auch

Der 13-Jährige wurde ausgeforscht und gab gegenüber der Polizei an, dass er bereits vor mehreren Wochen wegen der Tat von acht Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren tätlich angegriffen worden sei. Dabei sei er genötigt worden, sich zu entschuldigen. Dies wurde ebenfalls gefilmt und auch auf Instagram veröffentlicht.

„Offenbar durch die Berichterstattung und die Verbreitung des Videos, auf dem der 13-Jährige eindeutig erkennbar war, wurden weitere, derzeit unbekannte Personen, motiviert mit dem 13-Jährigen in Kontakt zu treten“, hieß es dazu von der Polizei – kurz nach der polizeilichen Befragung wurde der 13-Jährige an seiner Wohnadresse von einem Jugendlichen aufgesucht und ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen waren vorerst nicht abgeschlossen.