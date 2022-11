13-jähriger fuhr Mutter mit Auto an: Beide verletzt

Mutter (45) ließ ihren Sohn alleine in Tiefgarage einparken

Beim Versuch, das Auto der Mutter in die Tiefgarage einzuparken, fuhr ein 13-Jähriger diese an. Die 45-Jährige aus Wien-Liesing ließ ihren Sohn am Donnerstag ans Steuer ihres Mazdas, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Dabei verlor der Sohn jedoch die Kontrolle und erfasste seine Mutter, die zur Seite gestoßen wurde. Anschließend krachte er in einen abgestellten Tesla und stieß dabei mit dem Kopf innen gegen die Windschutzscheibe.

Lesen Sie auch

Bremspedal mit Gaspedal verwechselt

Offenbar hatte dieser das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Gegen 17 Uhr wurde die Rettung in die Tiefgarage des Wohnhauses gerufen, wo die verletzte Mutter lag und über Schmerzen klagte.

Auch der Sohn erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Kopfverletzungen und Prellungen. Beide wurden von zwei Teams der Berufsrettung versorgt und ins Spital gebracht. Die Ermittlungen dauern an.