13-Jähriger zündete Schultoilette Handtuch an

Ein 13-jähriger Bursche hat am Donnerstagnachmittag in einer Toilette einer Mittelschule in Lustenau ein Handtuch angezündet.

Aufgrund des Brandalarms wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert, Schüler und Lehrer blieben unverletzt, informierte die Polizei.

Zwar wurden die Flammen durch die Feuerwehr rasch gelöscht, es entstand dennoch erheblicher Sachschaden. 50 Feuerwehrleute rückten mit sieben Wagen aus.

Der 13-Jährige zeigte sich geständig, zur Entfachung des Feuers hatte er ein Feuerzeug verwendet. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft.