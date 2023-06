Ein 14-jähriger Bursche hat am Freitagvormittag nach einem Badeunfall im Millstätter See reanimiert werden müssen. Der Jugendliche war aus vorerst unbekannten Gründen in der Nähe des Sprungturms in Millstatt untergegangen.

Nach der Bergung durch den Bademeister wurde er notfallmedizinisch versorgt und mit dem Notarzthubschrauber RK-1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte die ARA Flugrettung in einer Aussendung mit.