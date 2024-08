15-Jährige bedroht: Vier Jugendliche als Verdächtige

Eine 15-Jährige ist bereits am 12. Juni in der Reichenauerstraße in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck von einer Gruppe Jugendlicher massiv bedrängt worden. Zwei Mädchen ohrfeigten und nötigten sie, sich vor laufender Handykamera zu entschuldigen.

Als die Österreicherin in ein Lokal flüchtete, wurde sie von einem männlichen Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Nach Ermittlungen wurden nun vier Verdächtige ausgeforscht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dabei handelte es sich zwei 13-jährige Mädchen mit afghanischer bzw. österreichischer Staatsangehörigkeit sowie einen 16-jährigen Burschen aus Russland und einen 18-jährigen Syrer.

Die beiden Mädchen und der 16-Jährige schwiegen bisher zu den Vorwürfen, der 18-Jährige bestritt jegliche Tatbeteiligung.

Der Staatsanwaltschaft Innsbruck werden sowohl der 16-Jährige als auch der 18-Jährige wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung, Nötigung und der Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt, hieß es.