15 Verkehrstote in einer Woche

Zu einer Häufung tödlicher Verkehrsunfälle kam es in der Vorwoche in Österreich. Bei zwölf Unglücken kamen 15 Menschen ums Leben, informierte das Innenministerium.

Sechs Verkehrstote waren in der Steiermark, vier in Niederösterreich, jeweils zwei im Burgenland und Kärnten sowie einer in Oberösterreich zu beklagen. Zu einem sehr folgenschweren Unfall kam es am Sonntag im Bezirk Liezen in der Steiermark, bei dem drei Pkw-Insassen getötet wurden.

Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je vier Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung sowie in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers, Überholen bzw. Übermüdung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden.

Sieben tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und ein Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Vom 1. Jänner bis 20. August 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 256 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 269 und 2021 213.