16-Jähriger bestellte Pakete an fremde Adressen

Ein 16-Jähriger hat offenbar eine Methode gefunden, Waren kostenlos zu erhalten. Der Bursch soll Bestellungen an fremde Wiener Adressen aufgegeben, die Abholzettel aus den Postkästen gefischt und damit anschließend die Pakete aus Abholboxen entwendet haben. Aufmerksame Polizisten legten dem Österreicher am Donnerstag das Handwerk, berichtete die Exekutive am Freitag.

Da bereits Anzeigen eingegangen waren, waren die Beamten der Inspektion Julius-Tandler-Platz entsprechend aufmerksam. Am Nachmittag bemerkten sie den Burschen, als er auf offener Straße am Alsergrund hastig Pakete aufriss und sich nervös umblickte.

Lesen Sie auch

Der 16-Jährige versuchte sich herauszureden, verstrickte sich jedoch in Widersprüche und wurde festgenommen. Unter anderem soll er sich einen Playstation-Controller sowie eine Hugo Boss-Hose bestellt haben.