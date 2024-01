17-Jähriger attackierte Mann in Wohnung mit Faustschlägen

Ein 26-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Samstag in seiner Wohnung in Lienz in Osttirol offenbar von einem stark alkoholisierten, 17-jährigen Syrer mit mehreren Faustschlägen attackiert und schwer verletzt worden.

Der Jugendliche hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch

Die genauen Hintergründe der Tat waren vorerst unklar. Der Österreicher erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Er musste bis Sonntag im Krankenhaus Lienz stationär behandelt werden.

Der 17-Jährige wird der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs angezeigt.