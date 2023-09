17-Jähriger flüchtete mit gestohlenem Wagen vor der Polizei

Ein 17-jähriger Bursche ist am Dienstagabend nach einer waghalsigen Fluchtfahrt mit einem Pkw von der Polizei gestoppt worden. Der Jugendliche hatte im Stadtgebiet von Hohenems Anhaltezeichen einer Streife missachtet und versuchte in Richtung Dornbirn zu entkommen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug tags zuvor in Widnau in der benachbarten Schweiz gestohlen worden. Ein Drogentest wurde von dem 17-Jährigen verweigert, informierte die Polizei.

Die Streife der Sicherheitswache Hohenems wollte den Jugendlichen gegen 21.45 Uhr auf der L190 anhalten. Der 17-Jährige seinerseits, der eine gleichaltrige und eine 18-jährige Begleiterin im Wagen hatte, trat jedoch aufs Gaspedal. Bei riskanten Überholmanövern gefährdete er unbeteiligte Fahrzeuglenker, ehe seine Flucht in Dornbirn zu Ende ging. Er wird laut Polizei sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.