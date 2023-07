18-jähriger Alkolenker ohne Führerschein verunfallt

Ein 18-jähriger Bursche hat in der Nacht auf Donnerstag mit dem Wagen seines Arbeitskollegen in Mäder (Bez. Feldkirch) alkoholisiert einen Unfall verursacht und ist dann zu Fuß geflüchtet. Er blieb unverletzt und wurde nach einer kurzen Fahndung von der Polizei ausgeforscht. Am Fahrzeug, das er ohne Wissen und Zustimmung des Besitzers in Betrieb genommen hatte, entstand laut Angaben der Exekutive Totalschaden.

Der junge Rumäne hatte laut Polizei nach einem „Saufgelage“ gegen 1.30 Uhr die Autoschlüssel an sich genommen und war mit dem Pkw davongefahren. Dabei kam er von der Mäderer Straße (L58) ab, touchierte Zäune, Hecken und eine Straßenlaterne. Nach etwa 50 Metern brachte er den Wagen zum Stillstand.

Der Bursche hatte keine gültige Lenkberechtigung. Er saß mit einem Blutalkoholwert von 1,36 Promille am Steuer. Der demolierte Pkw musste von der Feuerwehr abgeschleppt werden, die Straße war wegen der Aufräumarbeiten bis 3.00 Uhr für den Verkehr gesperrt.