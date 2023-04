Auf der Westautobahn in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Samstagabend einen Raser gestoppt, der in einer Tempo-80-Beschränkung mit 185 km/h unterwegs gewesen ist.

Bis das Fahrzeug angehalten werden konnte, überschritt der Lenker noch zwei Mal die jeweils erlaubte Geschwindigkeit.

Der Mann sagte zu den Beamten, dass er seinen „Kat“ ausbrennen habe müssen, darum sei er so schnell gefahren. Er muss mit Anzeige und Führerscheinentzug rechnen. Ein Alkotest verlief negativ.