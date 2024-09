19 Festnahmen wegen Drogenhandels in Tirol

Die Tiroler Polizei hat in den vergangenen Monaten insgesamt 19 Personen wegen jahrelangen Suchtgifthandels im Bezirk Kufstein festgenommen. 17 Personen wurden in Tirol festgenommen, zwei weitere Festnahmen gab es in der Steiermark und in Kroatien. Dem Drogenring zugerechnete Personen sollen seit 2020 mit rund 35 Kilogramm Kokain und 120 Kilogramm Cannabis gehandelt haben, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Ermittlungen waren noch im Gange.

Bisher wurde über acht Verdächtige die Untersuchungshaft verhängt. Bei zwei Personen – die erst am Dienstag festgenommen worden waren und gerade mit Kokain aus der Karibik zurückgekommen waren – fand am Mittwochvormittag die Verhandlung vor dem Haftrichter statt. „Nach weiteren Personen wird gefahndet“, sagte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr. Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch sprach von 21 Personen, die beteiligt sein sollen.

Die Ermittler machten bisher vier Hauptbeschuldigte aus. Dabei handelt es sich um zwei Kroaten, einen Bosnier sowie einen Österreicher im Alter von 28 bis 39 Jahren. Insgesamt 17 Männer und zwei Frauen sollen beteiligt gewesen sein.

Im September 2022 ging ein Hinweis ans LKA ein, dass ein 39-jähriger Bosnier mit Kokain und Cannabis handeln und über ein Kryptohandy kommunizieren solle. Ein Jahr zuvor war in internationaler Zusammenarbeit in Frankreich ein Server sichergestellt worden. Bei der Auswertung von 70.000 Chats kam man den mutmaßlichen Drogendealern schließlich auf die Spur.