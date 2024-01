19-Jährige mit heißem Frittierfett übergossen

Eine 19-Jährige hat Dienstagnachmittag in einem Hotel im Tiroler Landeck einen Topf mit heißem Frittierfett über eine Stiege getragen, ist dabei ausgerutscht und daraufhin im Gesicht, am Hals und am linken Arm von dem Fett übergossen worden.

Die junge Frau wurde mit Verbrühungen unbestimmten Grades mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, teilte die Polizei mit.

Die 19-Jährige war zuvor mit Reinigungsarbeiten in der Küche beschäftigt gewesen. Dazu ließ sie heißes Frittierfett aus der Fritteuse in den großen Topf laufen.

Schließlich wollte sie ihn gemeinsam mit einer Arbeitskollegin über eine Stiege zum Auskühlen in ein darunter liegendes Stockwerk tragen.