19-Jährige nachts schwer verletzt bei OÖ-Feuerwehrfest gefunden

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf den 30. April schwer verletzt in der Nähe eines Feuerwehrfestes in der Gemeinde Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) gefunden worden.

Die junge Frau hatte zuvor das Fest besucht. Freundinnen entdeckten die Verletzte gegen 2.45 Uhr bei einem Zaun, sie wurde in das Spital eingeliefert. Die Verletzte konnte sich bisher an nichts erinnern, so die Polizei.

Personen, die zwischen 2.00 und 2.45 Uhr beim Fest etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Königswiesen unter der Telefonnummer 059133 4303 melden. Weder zum Täter noch zum Tathergang könne die Exekutive nähere Angaben machen, hieß es am Donnerstag bei der Landespolizeidirektion.