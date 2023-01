19-jähriger Raser und Alkolenker auf A1 erwischt

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Sonntagnachmittag auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien bei Blindenmarkt (Bezirk Melk) mit 211 statt der erlaubten 130 km/h „geblitzt“ worden.

Eine Polizeistreife hielt den Pkw an, der Wiener wird angezeigt. Auf der Richtungsfahrbahn Linz bemerkten Beamte bei Zeillern (Bezirk Amstetten) einen ungarischen Pkw, der in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv, berichtete die Polizei am Montag.

Dem alkoholisierten 43-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, weiters wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Der 43-Jährige wird ebenso wie der 19-Jährige der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.