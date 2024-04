22-Jähriger attackierte Zugbegleiter

Ein 22-Jähriger soll einen Zugbegleiter im niederösterreichischen Waldviertel attackiert und mit Lebensmitteln beworfen haben. Der verletzte 55-Jährige wurde Polizeiangaben vom Dienstag zufolge von der Rettung versorgt und im Krankenhaus untersucht. Der junge Mann aus dem Bezirk Horn wurde vorläufig festgenommen und schließlich angezeigt.

Ein tätlicher Angriff und das Werfen mit Lebensmitteln hatten sich am Montag gegen 21.00 Uhr während einer Fahrscheinkontrolle in einem Nahverkehrszug in Richtung Wien ereignet. Der 22-Jährige hatte kein gültiges Ticket dabei.

Am Bahnhof Eggenburg (Bezirk Horn) hätte der Randalierer aus dem Zug eskortiert werden sollen. Dabei verpasste der Beschuldigte dem Zugbegleiter einen Kopfstoß, wodurch der 55-Jährige eine Gesichtsverletzung erlitt.

Der 22-Jährige wurde der Bezirkshauptmannschaft Horn wegen der Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

Eingeschaltet wurde auch die Staatsanwaltschaft Krems. Im Raum stehen Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie ein tätlicher Angriff auf mit bestimmten Aufgaben betraute Bedienstete einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt, so die Polizei.