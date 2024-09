Ein Unfall auf einer Forststraße in Kirchberg in Tirol mit einem Quad hat am Sonntagabend ein Todesopfer gefordert.

Das Fahrzeug stürzte rund 450 m eine Böschung hinab, die drei Insassen wurden rund 50 Meter weggeschleudert. Ein 23-Jähriger und eine 22-Jährige wurden mit Blessuren unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann gebracht.

Ein 22-Jähriger – alle Österreicher – verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Erhebungen seien laut der Tiroler Polizei noch im Gang.