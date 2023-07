Ausgerechnet ein Angehöriger des Nachfolgestaats jenes Landes, das am meisten unter dem Terror des NS-Regimes zu leiden hatte, hat in der Nacht auf Mittwoch in der Wiener Innenstadt lautstark nationalsozialistische Parolen gebrüllt.

Die Polizei wurde um 2.15 Uhr zum Kärntner Ring gerufen, weil ein 22-jähriger russischer Staatsangehöriger mehrfach „Heil Hitler“ geschrien hatte.

Lesen Sie auch

Die Beamten nahmen den Mann fest. Ein Alko-Vortest ergab 1,25 Promille.