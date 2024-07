24-Jähriger in Straßwalchen von Duo niedergeschlagen und beraubt

Ein 24-jähriger Brasilianer ist in der Nacht auf Samstag in Straßwalchen (Bezirk Salzburg-Umgebung) von zwei vorerst Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden. Die beiden Kriminellen traten auf den Wehrlosen ein und erbeuteten lediglich einen zweistelligen Eurobetrag.

Das Opfer erlitt dabei Kopfverletzungen sowie Verwundungen an der Schulter, am rechten Knie und an den Fingern. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und bat mögliche Zeugen um Hinweise.

Opfer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung

Einer der beiden Täter nahm dem 24-Jährigen das Handy weg und warf es auf den Boden, wobei es beschädigt wurde. Sein Komplize zog die Brieftasche aus der Hose des Überfallenen und nahm das Bargeld heraus. Der 24-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Opfer war im Bereich Gehweg „Schwemmstraße“ – parallel zum Hainbach, kurz vor der Einmündung in die Gemeindestraße „Schwemmstraße“, auf dem Nachhauseweg, als der Vorfall passierte.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden ersucht, sich an die Polizeiinspektion Straßwalchen unter der Telefonnummer 059133/5128 oder jede andere Polizeiinspektion zu wenden.