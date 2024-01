25-Jähriger nach Messerangriff in NÖ in Lebensgefahr

Ein 41-Jähriger soll Mittwochabend in die Wohnung seiner Ex-Partnerin in Traismauer (Bezirk St. Pölten) eingedrungen sein und einen 25-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Beim Opfer soll es sich um den neuen Lebensgefährten der 26-Jährigen handeln. „Der 25-Jährige befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr“, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag einen ORF-Bericht. Die Frau konnte flüchten. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordversuchs.

Der österreichische Staatsbürger soll den 25-Jährigen gegen 21.30 Uhr mit einem mitgebrachten Messer angegriffen haben. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 41-Jährige wurde ebenfalls ins Spital gebracht, er dürfte sich bei einem Gerangel mit dem Jüngeren Schnitte zugezogen haben. „Die Festnahme wurde ausgesprochen“, teilte Schwaigerlehner mit.

Lesen Sie auch

Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen und wählte den Notruf. Sie blieb unverletzt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich – Bereich Leib/Leben und Tatortgruppe – geführt. Einvernahmen und Umfelderhebungen waren im Laufen.