28-Jähriger weigerte sich brennendes Haus zu verlassen

Ein Wohnhaus in Blons (Großes Walsertal) ist in der Nacht auf Donnerstag durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer brach aus unbekannter Ursache gegen 0.30 Uhr aus, informierte die Polizei.

Während sich zwei Bewohner selbstständig aus dem brennenden Gebäude retteten, weigerte sich ein 28-jähriger Besucher, das Haus zu verlassen. Er hatte sich im ersten Stock eingesperrt und wurde von Polizeikräften mit Zwang in Sicherheit gebracht.

Lesen Sie auch

Der 28-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, war zunächst gemeinsam mit den anderen zwei Bewohnern aus dem Haus geflüchtet. Beim Eintreffen der Feuerwehr zog er sich aber in das brennende Objekt zurück und sperrte sich in einem Raum ein.

Weil der Mann im Besitz eines Messers war, wurde das Einsatzkommando Cobra eingeschaltet. Dieses drang in den versperrten Raum ein und barg den 28-Jährigen. Während des Cobra-Einsatzes war der Löscheinsatz unterbrochen.

Der Mann wurde mit Verletzungen ins LKH Feldkirch geflogen. Zur Ermittlung der Brandursache haben die Spezialisten des Landeskriminalamts ihre Arbeit am Donnerstag aufgenommen.