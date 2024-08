29-Jährige tot in Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden

Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt gab, wies die 29-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei war von einem entfernten Angehörigen der Frau kontaktiert worden. Dieser hatte sich Sorgen gemacht. Um 9.20 Uhr wurde die Tür der versperrten Wohnung geöffnet, in den Räumlichkeiten stießen die Beamten auf die Leiche, die Verletzungen im Brust- und Halsbereich aufwies. Bei der Toten handelt es sich um eine gebürtige Afghanin.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Offen ist auch, ob die Frau an der Adresse gemeldet war und ob es dort in der Vergangenheit bereits Polizeieinsätze gegeben hat. Es werde „in alle Richtungen ermittelt“, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA erklärte.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133