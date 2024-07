Ein 30-Jähriger ist Freitagabend bei einem Badeunfall in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Der 30-Jährige ging bei der Raffineriestraße mit einem Freund schwimmen. Dabei ging er plötzlich unter. Seit etwa 19.00 Uhr suchten die Einsatzkräfte nach ihm, so die Polizei. Der Ukrainer wurde dann am Samstagvormittag von Einsatztauchern der Feuerwehr tot geborgen.

