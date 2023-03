31-Jähriger stach Kontrahenten in OÖ Klappmesser in Rücken

Ein 31-Jähriger hat am Mittwoch bei einem Streit in Haid (Bezirk Linz-Land) seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen. Wie die Polizei berichtete, wurde das 42-jährige Opfer mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz eingeliefert. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein.

Der 31-jährige Russe war von Linz mit einem Taxi nach Haid gefahren und hatte den 42-Jährigen zur Rede gestellt. Neben der Stichverletzung erlitt das Opfer eine Kopfverletzung, vermutlich durch einen Schlag mit dem Klappmesser.

Aufgrund der Verletzungen konnte der 42-Jährige bis dato noch nicht einvernommen werden.

Der 31-Jährige und ein mutmaßlicher 45-jähriger Mittäter, der den Mann vom Tatort abgeholt und nach Hause gebracht haben soll, wurden bei einer Fahndung mehrerer Polizeistreifen festgenommen. Ungeklärt blieb vorerst der Verbleib der Tatwaffe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 45-Jährige wurde angezeigt.