32-Jähriger wollte im Darknet Auftragsmörder bestellen

Die Polizei hat einen Wiener festgenommen, der im Mai 2021 im Darknet einen Auftragsmörder gesucht und bezahlt hat. Der Killer sollte die Ex-Frau des 32-Jährigen umbringen.

Weil der Mann jedoch auf eine Betrugswebsite hereinfiel, kam es trotz zweimaliger Zahlung zu keiner Durchführung des Mordes. Die US-Bundespolizeibehörde FBI wurde allerdings im Sommer 2022 auf die Seite aufmerksam und informierte die österreichischen Kollegen.

Täter legte Geständnis ab

Diese konnten den Mann ausforschen, der bereits mehrere 1000 Euro in Form von Bitcoins gezahlt hatte, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des 32-Jährigen sowie eine Hausdurchsuchung an.

Beides erfolgte vergangenen Donnerstag, wobei die Ermittler zahlreiche Datenträger sicherstellen konnten. Der Wiener zeigte sich geständig.

Er gab an, den Mord an seiner 29-jährigen Ex-Frau wegen Sorgerechtsstreitigkeiten in Auftrag gegeben zu haben. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Dieser Fall zeige einmal mehr, dass der Kampf gegen Cyberkriminalität für die Polizei rasant an Bedeutung gewonnen habe, so Innenminister Gerhard Karner: „Deshalb stärken wir mit der Reform des Kriminaldienstes diese Kompetenz bereits bei den Polizisten in den Regionen“. Im Darknet bieten oftmals Kriminelle Straftaten als Dienstleistungen an.