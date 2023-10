34-Jähriger nach Pfefferspray-Überfall in Haft

Mehr als acht Monate nach einem Pfefferspray-Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Tulln ist ein Verdächtiger in Haft. Der 34-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Freitag am 14. Oktober in seiner Heimat Rumänien festgenommen und am Mittwoch ausgeliefert. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.

Dem Mann wird zur Last gelegt, am Abend des 3. Februar beim Bezahlen eines Energydrinks eine Mitarbeiterin des Geschäfts mit Pfefferspray besprüht, in die geöffnete Kassenlade gegriffen und mit Bargeld in der Höhe eines geringen dreistelligen Eurobetrages geflüchtet zu sein. Das 44-jährige Opfer wurde im Universitätsklinikum St. Pölten medizinisch versorgt.

Die Spurenauswertung und Ermittlungen der Polizeiinspektion Tulln führten zu dem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ einen Europäischen Haftbefehl.