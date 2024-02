36.000 nutzen bereits die SimplyGo!-Funktion der ÖBB-App

Die Ticket-Funktion SimplyGo! in der ÖBB-App feiert ihr einjähriges Jubiläum. Mit über 36.000 Aktivierungen hat sich die Anwendung im ersten Jahr nach dem Launch vergangenen Februar bei vielen ÖBB-Kunden etabliert, 80 Prozent der SimplyGo!-User nutzen das Service mehrfach.

Besonders beliebt ist SimplyGo! bei Menschen über 50

Aktuelle Auswertungen zeigen, dass fast die Hälfte der SimplyGo!-Aktivierungen auf Personen zurückzuführen sind, die älter als 50 Jahre sind. Diese Zahl unterstreicht die einfache Bedienbarkeit des Features.

Aktuelles Feedback zeigt außerdem, dass die automatische Berücksichtigung von hinterlegten Ermäßigungen als besonders positiv wahrgenommen wird. All das führt dazu, dass vier von fünf Usern SimplyGo! mittlerweile mehrfach nutzen, um kurzfristige Reisen unkompliziert und zum besten Tarif zu tätigen.

Mit SimplyGo! können Kunden nicht nur mit Zügen und Bussen der ÖBB fahren, sondern auch auf Straßenbahnen und U-Bahnen umsteigen und so mit nur einem Ticket ein großes Angebot im Nah- und Fernverkehr in ganz Österreich nutzen. Zwar ist nach wie vor ein Großteil der mit SimplyGo! getätigten Reisen auf den Nahverkehr – vor allem in und rund um Wien – zurückzuführen, allerdings werden auch Angebote im Fernverkehr genutzt. Besonders beliebt sind dabei Verbindungen von Hallstadt, Kitzbühel oder Salzburg nach Wien sowie zwischen Salzburg und Wiener Neustadt und dem Wiener Flughafen und Linz.

SimplyGo! erkennt die gefahrenen Strecken zwischen Orten innerhalb Österreichs durch GPS-Tracking. Jeweils am Folgetag wird ein optimiertes Angebot aus den verfügbaren Standard-, Einzel-, Tages- und 24h-Tickets, die im ÖBB-Ticketshop gekauft werden können, ermittelt und über die Kredit- oder Debitkarte verrechnet.

Die ÖBB-Vorteilscard, Ermäßigungs- und Kundenkarten, Netzkarten, Verkehrsverbund-Jahreskarten und weitere bereits vorhandene Tickets – wie zum Beispiel Stadttickets für eine Landeshauptstadt – können hinterlegt werden. Ermäßigungen werden dadurch automatisch erfasst.

Personen mit ÖBB-Kundenkonto können das Feature SimplyGo! einfach in der App aktivieren. Für die Bezahlung der Tickets muss eine gültige Kredit- oder Debitkarte hinterlegt werden.

Weitere Informationen unter oebb.at/simplygo