Ein 39-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag beim Fischen am Keutschacher See (Bezirk Klagenfurt-Land) am Auge verletzt worden.

Ein siebenjähriger Bub aus Wien hatte seine Angel auswerfen wollen, dabei aber den hinter ihm stehenden Niederösterreicher mit dem Angelhaken getroffen.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.