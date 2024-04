42 Prozent der Österreicher sitzen mit dem Handy am Klo

42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher vertreiben sich mit dem Handy die Zeit auf der Toilette. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz sind es etwas mehr (45 Prozent) und in Italien mit 63 Prozent deutlich mehr, zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus. Von jenen Österreichern, die ihr Smartphone am Klo nutzen, tun dies 17 Prozent immer, 29 Prozent oft und 44 Prozent gelegentlich sowie jeder zehnte nur selten.

Auch in Deutschland und Frankreich wurden Menschen zu ihrer Handynutzung am stillen Örtchen befragt. Insgesamt 2.547 Personen ab 15 Jahren nahmen an der repräsentativen Erhebung teil, 500 in Österreich, teilte Galaxus mit. Über alle Befragten der fünf Länder zeigt sich: Je jünger die Personen sind, desto öfter nutzen sie ihr Handy auf dem Klo. Bei den Unter-30-Jährigen machen dies rund sieben von zehn (71 Prozent), bei der Generation 60-Plus hingegen nur 24 Prozent.

Lesen Sie auch

Mehr als jeder zweite Mann (52 Prozent), aber nur rund vier von zehn Frauen (43 Prozent) in den fünf untersuchten Ländern greifen auf der Toilette sitzend zum Smartphone. 67 Prozent der Handynutzer am WC konsumieren dort Soziale Medien wie Facebook, TikTok oder Instagram. Exakt vier von zehn (40 Prozent) lesen, hören oder schauen News. Fast ebenso beliebt (37 Prozent) ist chatten via WhatsApp, Threema und Co. Jeder Dritte (33 Prozent) liest oder schreibt E-Mails am Klo, 30 Prozent spielen Handyspiele.

In Kratzern auf dem Smartphone oder an der Handyhülle können sich Keime leicht festsetzen, hieß es in der Aussendung. Handy und Hände sollten daher regelmäßig gereinigt werden, lautet der Rat.