47-Jähriger in Salzburg tödlich verunglückt

Bei einer Suchaktion in Dorfgastein (Pongau) ist in der Nacht auf Donnerstag ein vermisster 47-Jähriger tot aufgefunden worden. Wie die Bergrettung berichtete, dürfte der Niederösterreicher wahrscheinlich auf der Suche nach seinem Hund in einen steilen Graben abgestürzt sein.

Der Mann war am Mittwochabend von seiner Ehefrau bei der Polizei als abgängig gemeldet worden. Die Alpinpolizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Lesen Sie auch

Da die Gattin die Zugangsdaten zum Mobiltelefon ihres Mannes hatte, konnte die Polizei die genauen Koordinaten rasch eruieren.

Nach dem das Handy gegen Mitternacht in einer Wiese unweit des Grabens gefunden wurde, entdeckten Suchtrupps der Bergrettung in dem steilen Graben zunächst den Hund des Mannes. „Er lief an einer Leine frei herum“, sagte der Bezirksleiter der Bergrettung, Gerhard Kremser. In der Nähe des Tiers wurde dann schließlich auch die Leiche des Vermissten gefunden und geborgen.