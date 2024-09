48-Jährige auf Klettersteig in Walchsee abgestürzt – tot

Eine 48-jährige Bergsteigerin ist in Walchsee in Tirol auf dem Klettersteig „Bergkamerad“ nach einem Absturz zu Tode gekommen. Bei einer Schlüsselstelle sei die Frau über eine steile und felsige Rinne rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Frau war gemeinsam mit einer Freundin unterwegs, beide waren laut Polizei gut ausgerüstet. Die 29-jährige Freundin wurde unverletzt von einem Rettungshubschrauber geborgen.

Laut ersten Untersuchungen vor Ort sei die Frau aus ungeklärter Ursache nicht in das Stahlseil des Klettersteigs eingehängt gewesen, so die Polizei. Im Einsatz waren sechs Personen der Bergrettung Kufstein, die Alpinpolizei, eine Polizeistreife, ein Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber aus Salzburg.

