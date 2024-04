48-Jähriger nach 18 Pkw-Einbrüchen in Haft

Nach 18 Pkw-Einbrüchen in den Bezirken Tulln und Korneuburg haben Ermittler der Polizeiinspektion Klosterneuburg einen 48-Jährigen als mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der Mann wurde nach Angaben vom Montag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der ihm angelastete Schaden wurde seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit 20.600 Euro beziffert.

Die Festnahme des tschechischen Staatsbürgers war zunächst wegen sechs Einbrüchen in Autos im Raum Klosterneuburg erfolgt. Der 48-Jährige war dazu laut einer Aussendung geständig.

In der Folge wurden ihm zwölf weitere derartige Taten in Zeiselmauer und Tulln sowie in Stockerau und Korneuburg zugeordnet. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann die 18 Fahrzeuge binnen knapp vier Wochen – vom 24. Februar bis zum 21. März – geknackt.