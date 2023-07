50-Jähriger nach Badeunfall tot in Neuer Donau gefunden

Ein 50-jähriger Kanadier konnte Mittwochabend nur noch tot aus der Neuen Donau in Wien-Donaustadt geborgen worden. Der Mann, der in Wien gemeldet war, war bereits seit Montag vermisst gewesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Freunde und Bekannte des Mannes hatten ihn als abgängig gemeldet, nachdem er von einem Spaziergang an der Donau nicht zurückgekehrt war.

Lesen Sie auch

Eingeleitete Suchaktionen der Polizei verliefen seitdem erfolglos. Mittwochabend entdeckte ein Radfahrer den leblosen Körper des Mannes in der Donau treiben und verständigte die Beamten. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte halfen nichts mehr. Es konnte nur noch der Tod des 50-Jährigen festgestellt werden.

Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. Ein Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen.